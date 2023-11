MARCHÉ DE NOËL L’Espinas Ventalon en Cévennes, 3 décembre 2023, Ventalon en Cévennes.

Ventalon en Cévennes,Lozère

Marché de Noël de l’Espinas le dimanche 3 décembre dans l’après midi ! Venez trouver des cadeaux 100% cévenols pour offrir à Noël.

A 16h inauguration de l’aire de jeu autour d’un goûter. ….

L’Espinas Le Relais de l’Espinas

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie



Christmas market in Espinas on Sunday afternoon, December 3! Come and find 100% Cévennes gifts for Christmas.

At 4pm, the playground will be inaugurated with a snack. …

¡Mercado de Navidad en Espinas el domingo 3 de diciembre por la tarde! Venga a encontrar regalos 100% cevenoles para Navidad.

A las 16h, se inaugurará la zona de juegos con una merienda. …

Weihnachtsmarkt in Espinas am Sonntag, den 3. Dezember nachmittags! Kommen Sie und finden Sie 100%ige Geschenke aus den Cevennen, die Sie zu Weihnachten verschenken können.

Um 16 Uhr wird der Spielplatz bei einem Imbiss eingeweiht. …

