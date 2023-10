JOURNÉE DE LA GRATUITÉ L’Espinas Ventalon en Cévennes, 5 novembre 2023, Ventalon en Cévennes.

Ventalon en Cévennes,Lozère

Gratiféria, marché gratuit, quelque soit le nom, le principe est le même vous apportez avant 10H ce que vous voulez donner : habits, chaussures, livres, DVD, vaisselle, petits mobiliers, propres et en bon état.

Chacun-ne peut prendre ce qui lui plai….

2023-11-05 fin : 2023-11-05 14:00:00. EUR.

L’Espinas

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie



Gratiféria, free market, whatever the name, the principle is the same: you bring what you want to donate before 10am: clothes, shoes, books, DVDs, crockery, small items of furniture, clean and in good condition.

Everyone can take what they like…

Gratiféria, mercado libre, sea cual sea el nombre, el principio es el mismo: traes lo que quieres donar antes de las 10 de la mañana: ropa, zapatos, libros, DVD, vajilla, pequeños muebles, limpios y en buen estado.

Cada uno puede llevarse lo que quiera…

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sich in der Lage fühlen, sich selbst zu helfen, können Sie sich auch an einen anderen Ort begeben, an dem Sie sich selbst helfen können.

Jeder kann nehmen, was ihm gefällt…

Mise à jour le 2023-10-17 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère