SPECTACLE UPPERCUT L’Espinas Ventalon en Cévennes, 1 novembre 2023, Ventalon en Cévennes.

Ventalon en Cévennes,Lozère

Cirque Théâtre inconvenant et subversif. On se retrouve autour d’une table ronde. Et ils discutent, d’amour forcément… On cache les mots et on en rit. Ensemble… Public averti. Durée 40 min. ….

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . EUR.

L’Espinas

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie



Unseemly and subversive circus theater. We meet around a round table. And they talk, about love of course… We hide the words and laugh about them. Together… Wise audience. Duration 40 min. …

Teatro circense indecoroso y subversivo. Se reúnen alrededor de una mesa redonda. Y hablan, por supuesto de amor… Ocultan las palabras y se ríen de ellas. Juntos… Para un público informado. Duración 40 min. …

Cirque Théâtre inconvenant et subversif. Man trifft sich an einem runden Tisch. Und sie diskutieren, über die Liebe zwangsläufig … Man versteckt die Worte und lacht darüber. Gemeinsam … Erfahrenes Publikum. Dauer 40 Min. …

