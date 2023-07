MARCHÉ NOCTURNE A L’ESPINAS / CONCERT PARIS-BREST L’Espinas Ventalon en Cévennes, 13 juillet 2023, Ventalon en Cévennes.

Ventalon en Cévennes,Lozère

Profiter de vos soirées d’été pour acheter quelques produits locaux à l’occasion du marché nocturne de l’Espinas et découvrir de nombreuses autres animations.

Rendez vous jeudi 13 juillet à partir de 18h30 pour le premier marché nocturne de la saiso….

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

L’Espinas

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie



Make the most of your summer evenings to buy some local produce at the Espinas night market and discover a host of other attractions.

Join us on Thursday July 13 from 6.30pm for the first night market of the season…

Aproveche las noches de verano para comprar productos locales en el mercado nocturno de Espinas y descubrir otros muchos atractivos.

Acompáñanos el jueves 13 de julio a partir de las 18:30 en el primer mercado nocturno de la temporada…

Nutzen Sie Ihre Sommerabende, um anlässlich des Nachtmarkts von Espinas einige lokale Produkte zu kaufen und viele weitere Veranstaltungen zu entdecken.

Kommen Sie am Donnerstag, den 13. Juli ab 18:30 Uhr zum ersten Nachtmarkt der Saison…

