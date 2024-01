SPECTACLE « LA RECETTE DE GAWA » Lespignan, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 11:00:00

fin : 2024-02-03

La recette de Gawa, un spectacle de la compagnie Kifélidé, invite petits et grands à vivre un moment de douceur et d’amour avec eux-mêmes grâce aux vibrations des bols tibétains, aux chansons et aux images corporelles inspirées du yoga. Inscription conseillée.

Dès 6 mois.

Rue des Bassins

Lespignan 34710 Hérault Occitanie mediatheque.lespignan@ladomitienne.com



