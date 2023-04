Fête de la nature « Plantes et artisanat végétal » 8 chemin du Bourg, 27 mai 2023, Lespielle.

A partir des plantes sauvages et cultivées, et des produits de la ruche, vous confectionnerez des cosmétiques d’usage quotidien et naturels.

L’après-midi, lors d’un atelier, vous aborderez le tressage végétal.

Places limitées 20 participants. Sur inscription..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 17:00:00. EUR.

8 chemin du Bourg Moulin de Bellegarde

Lespielle 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From wild and cultivated plants, and products of the hive, you will make natural cosmetics for daily use.

In the afternoon, during a workshop, you will learn how to weave plants.

Places are limited to 20 participants. Registration required.

Utilizando plantas silvestres y cultivadas y productos de la colmena, elaborará cosméticos naturales de uso cotidiano.

Por la tarde, durante un taller, aprenderá a tejer plantas.

Plazas limitadas a 20 participantes. Inscripción obligatoria.

Aus wilden und kultivierten Pflanzen sowie aus Bienenprodukten stellen Sie natürliche Kosmetika für den täglichen Gebrauch her.

Am Nachmittag lernen Sie in einem Workshop das Flechten von Pflanzen kennen.

Begrenzte Plätze 20 Teilnehmer. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Nord Béarn