Moulin de Lespielle & orchidées 8 chemin du bourg, 6 mai 2023, Lespielle.

Partez en observation des orchidées sauvages…

A la découverte des richesses du moulin et du coteau, vous verrez des orchidées sauvages mais aussi plein d’autres particularités sur la flore et faune de ces différents milieux !

Inscription obligatoire..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 17:00:00. EUR.

8 chemin du bourg Moulin Lespielle

Lespielle 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Go on a wild orchid observation tour…

Discovering the richness of the mill and the hillside, you will see wild orchids but also a lot of other particularities about the flora and fauna of these different environments!

Registration required.

Haga una excursión para observar orquídeas silvestres…

Descubriendo la riqueza del molino y de la ladera, observará orquídeas silvestres, ¡pero también muchas otras particularidades sobre la flora y la fauna de estos diferentes entornos!

Inscripción obligatoria.

Machen Sie sich auf den Weg, um wilde Orchideen zu beobachten…

Auf der Entdeckung der Reichtümer der Mühle und des Hügels werden Sie wilde Orchideen sehen, aber auch viele andere Besonderheiten über die Flora und Fauna dieser verschiedenen Lebensräume!

Anmeldung erforderlich.

