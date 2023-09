Rencontres en Grande Lande – Les enfants aussi font la guerre Lesperon, 26 avril 2024, Lesperon.

Lesperon,Landes

La compagnie théâtre des Lumières de Mont-de-Marsan présente: « Les enfants aussi font la guerre »

Rendez-vous à la salle du foyer à 20h30

Tout public familial à partir de 13 ans, durée: 1h30.

2024-04-26 fin : 2024-04-26

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mont-de-Marsan’s Théâtre des Lumières company presents: « Les enfants aussi font la guerre » (Children also make war)

Rendezvous at the Salle du Foyer at 8:30 p.m

For all family audiences aged 13 and over, duration: 1h30

La compañía Théâtre des Lumières de Mont-de-Marsan presenta: « Les enfants aussi font la guerre » (Los niños también hacen la guerra)

Cita en la Sala del Foyer a las 20.30 h

Para todos los públicos familiares a partir de 13 años, duración: 1h30

Die Theatergruppe « Théâtre des Lumières » aus Mont-de-Marsan präsentiert: « Les enfants aussi font la guerre »

Treffpunkt im Saal des Foyers um 20.30 Uhr

Für Familien ab 13 Jahren, Dauer: 1,5 Stunden

