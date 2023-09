Octobre en rose – Lesperon Lesperon, 15 octobre 2023, Lesperon.

Lesperon,Landes

Marche et/ ou course

Circuit de 3 et 7 kilomètres

Plusieurs activités sur place: tombola, buvette, restauration, ateliers…

Inscription Marche/ course 8€ (gratuit pour les -de 12 ans)

contact: gymlesperon@gmail.com

06 18 49 15 06 ou au 06 86 80 92 38

Venez en rose!.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Walking and/or running

3 and 7-kilometre circuits

Several on-site activities: tombola, refreshment bar, catering, workshops, etc

Registration Walk/run 8? (free for children under 12)

contact: gymlesperon@gmail.com

06 18 49 15 06 or 06 86 80 92 38

Come in pink!

Caminar y/o correr

Circuitos de 3 y 7 kilómetros

Diversas actividades in situ: tómbola, bar de refrescos, catering, talleres, etc

Inscripción Caminar/correr 8? (gratis para menores de 12 años)

contacto: gymlesperon@gmail.com

06 18 49 15 06 o 06 86 80 92 38

¡Ven de rosa!

Wandern und/oder Laufen

Strecken von 3 und 7 Kilometern

Mehrere Aktivitäten vor Ort: Tombola, Getränkestand, Verpflegung, Workshops?

Einschreibung Wanderung/Lauf 8? (kostenlos für Kinder unter 12 Jahren)

kontakt: gymlesperon@gmail.com

06 18 49 15 06 oder 06 86 80 92 38

Kommen Sie in Pink!

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Morcenx