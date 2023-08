Vide Grenier -Lesperon- Lesperon, 10 septembre 2023, Lesperon.

Lesperon,Landes

Venez chiner au vide grenier du bourg de Lesperon de 9h à 17h

Inscription gratuite auprès de la Mairie avant le 7 septembre. Possibilité de se restaurer et de se rafraichir sur place..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 17:00:00. EUR.

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and browse at the garage sale in Lesperon village from 9am to 5pm

Free registration with the Mairie before September 7. Food and refreshments available on site.

Ven a buscar gangas a la venta de garaje en el pueblo de Lesperon de 9.00 a 17.00 horas

Inscripción gratuita en el Ayuntamiento antes del 7 de septiembre. Comida y refrescos in situ.

Stöbern Sie auf dem Flohmarkt im Dorf Lesperon von 9 bis 17 Uhr

Kostenlose Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung bis zum 7. September. Möglichkeit, vor Ort zu essen und sich zu erfrischen.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Morcenx