Soirée Folklorique – Ukraine et Colombie Lesperon, 18 juillet 2023, Lesperon.

Lesperon,Landes

Une soirée folklorique sera organisée à Lesperon le mardi 18 juillet 2023.

La Colombie et l’Ukraine seront représentées.

Possibilité de se restaurer sur place.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 23:00:00. EUR.

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



A folklore evening will be organized in Lesperon on Tuesday, July 18, 2023.

Colombia and Ukraine will be represented.

Catering available on site

El martes 18 de julio de 2023 se organizará una velada folclórica en Lesperon.

Colombia y Ucrania estarán representadas.

Catering disponible in situ

Am Dienstag, den 18. Juli 2023, wird in Lesperon ein Folkloreabend veranstaltet.

Kolumbien und die Ukraine werden vertreten sein.

Möglichkeit, vor Ort zu essen

