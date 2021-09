Lille Centre Hospitalier Universitaire de Lille - Hôpital Huriez - Salle Multimédia Lille, Nord “L’espérance mélancolique. Un dialogue entre philosophie et psychiatrie sur le temps humain” (Hermann) par Jérôme Porée Centre Hospitalier Universitaire de Lille – Hôpital Huriez – Salle Multimédia Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“L’espérance mélancolique. Un dialogue entre philosophie et psychiatrie sur le temps humain” (Hermann) par Jérôme Porée Centre Hospitalier Universitaire de Lille – Hôpital Huriez – Salle Multimédia, 15 novembre 2021, Lille. “L’espérance mélancolique. Un dialogue entre philosophie et psychiatrie sur le temps humain” (Hermann) par Jérôme Porée

Centre Hospitalier Universitaire de Lille – Hôpital Huriez – Salle Multimédia, le lundi 15 novembre à 12:00

La mélancolie, psychose à ne pas confondre avec la dépression simple, a une longue histoire dans la philosophie et dans la culture depuis Aristote. Au XXe siècle, les grandes études phénoménologiques et la philosophie de Bergson ont été mobilisées pour étudier la temporalité mélancolique, les structures de la plainte faite des lancinants auto-reproches de leurs patients. L’issue redoutée de la crise est le suicide. Jérôme Porée, qui restitue l’essentiel des recherches faites jusqu’à ce jour, part du constat que tous les mélancoliques ne se suicident pas. Y aurait-il une espérance invisible tapie au fond de l’angoisse et de l’aspiration à la mort ? A l’heure où l’on rabote toutes les manifestations des psychoses, jusqu’à réduire la mélancolie à de ‘’simples’’ troubles bipolaires, il reste encore de beaux jours à venir pour un dialogue entre psychiatres et philosophes.

Gratuit, sur réservation au 03 62 94 36 50.

La mélancolie, psychose différente de la dépression, a une histoire dans la philosophie et dans la culture depuis Aristote. Il reste de beaux jours à un dialogue entre psychiatres et philosophes. Centre Hospitalier Universitaire de Lille – Hôpital Huriez – Salle Multimédia 2 avenue Oscar Lambret Lille Faubourg de Béthune Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T12:00:00 2021-11-15T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Centre Hospitalier Universitaire de Lille - Hôpital Huriez - Salle Multimédia Adresse 2 avenue Oscar Lambret Ville Lille lieuville Centre Hospitalier Universitaire de Lille - Hôpital Huriez - Salle Multimédia Lille