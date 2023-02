L’ESPECE HUMAINE LE COMBAT D’UNE EFFRONTEE SALLE THEATRE, 23 mars 2023 00:00, VITRE.

L’ESPECE HUMAINE LE COMBAT D’UNE EFFRONTEE L’ESPECE HUMAINE LE COMBAT D’UNE EFFRONTEE. Un spectacle à la date du 2023-03-23 au 2023-03-23 20:30. Tarif : 27.5 27.5 euros.

SALLE THEATRE VITRE Ille-et-Vilaine . Le Centre culturel Jacques Duhamel (L-D-21-1492/L-D-21-2074/L-D-21-1730) présente: ce spectacle. CRÉATION SOUTENUE PAR LE CENTRE CULTUREL L'espèce humaine de Robert Antelme, La douleur de Marguerite Duras, et Autour d'un effort de mémoire de Dionys Mascolo sont trois œuvres majeures de notre histoire littéraire. Les trois auteurs ont été amis, amants, époux. Ils sont entrés en résistance ensemble. L'un d'eux a été arrêté et déporté, Robert. Commence alors la longue attente, l'inquiétude, la confrontation à l'absence. Lorsque François Mitterrand appelle Marguerite pour lui dire qu'il a reconnu Robert, au bord de la mort, dans l'un des camps en passe d'être libéré, ils organisent son exfiltration. Dionys part le chercher avec de faux papiers et un uniforme. C'est ce voyage retour qui nous est raconté dans cette pièce. Comme un souffle de vie, Robert se livre. Plus tard chacun évoquera cette histoire à sa façon dans les trois livres nommés ci-dessus. Mathieu Coblentz, metteur en scène, s'en empare et nous raconte l'amitié qui sauve, la résurrection et enfin, la conclusion de Robert : « lorsqu'on dépouille l'Homme de tout, il reste toujours l'Homme. Il n'y a pas de catégorie dans l'Homme, il n'y a qu'un Homme. Toute tentative de catégoriser, de hiérarchiser ou d'exclure de l'espèce des êtres humains est vaine. » D'après L'Espèce humaine de Robert Antelme, La Douleur de Marguerite Duras et Autour d'un effort de mémoire de Dionys Mascolo • Mise en scène et scénographie Mathieu Coblentz • avec Mathieu Alexandre, Florent Chapellière, Vianney Ledieu, Camille Voitellier, Jo Zeugma

L’espèce humaine de Robert Antelme, La douleur de Marguerite Duras, et Autour d’un effort de mémoire de Dionys Mascolo sont trois œuvres majeures de notre histoire littéraire. Les trois auteurs ont été amis, amants, époux. Ils sont entrés en résistance ensemble. L’un d’eux a été arrêté et déporté, Robert. Commence alors la longue attente, l’inquiétude, la confrontation à l’absence. Lorsque François Mitterrand appelle Marguerite pour lui dire qu’il a reconnu Robert, au bord de la mort, dans l’un des camps en passe d’être libéré, ils organisent son exfiltration. Dionys part le chercher avec de faux papiers et un uniforme. C’est ce voyage retour qui nous est raconté dans cette pièce. Comme un souffle de vie, Robert se livre. Plus tard chacun évoquera cette histoire à sa façon dans les trois livres nommés ci-dessus. Mathieu Coblentz, metteur en scène, s’en empare et nous raconte l’amitié qui sauve, la résurrection et enfin, la conclusion de Robert : "lorsqu’on dépouille l’Homme de tout, il reste toujours l’Homme. Il n’y a pas de catégorie dans l’Homme, il n’y a qu’un Homme. Toute tentative de catégoriser, de hiérarchiser ou d’exclure de l’espèce des êtres humains est vaine."

