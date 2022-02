LesPatines/effets de matières Color – Rare Tours,Magazin de peinture Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Modifier une teinte, faire revivre une surface, donner une seconde vie à un objet, teindre ses boiseries, graçe à l’application de différentes patines, tout en transparence… – Appliquer différentes patines à l’eau, à base de cire, avec des pigments, des teintures, des huiles teintées, des badigeons… – Appliquer ses patines en créant des effets graphique afin d’aborder l’imitation des matières telle que : la rouille, le métal oxydé, le bronze, l’ardoise.. – Nous découvrirons ensemble différentes patines ( lazures, ceruses, teintures, viellissement…), puis vous apprendrez à les réaliser vous-même en puisant dans les recettes d’antan, des recettes traditionnellles de peintures et d’artisans… -Cet atelier de 6h se déroule dans l’enceinte du très beau Magazin de peintures Color – Rare, situé a Tours. Vous serez donc dans un bel espace, au coeur du monde des couleurs et produits naturels de peintures et enduits décoratifs !!

condition et inscription sur site : http://colorare.fr + www.facebook.com/ColorRareTours + renseignements avec »Les Ateliers Decodalice ».

Journée de découverte et d’application de différentes patines/ mise en pratique de ces patines afin de réaliser des effets de matières d’après des recettes traditionnelles de peinture. Color – Rare Tours,Magazin de peinture 45 rue Michel Colombe, Tours Tours Grammont Indre-et-Loire

