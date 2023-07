Atelier « Fabrication de marionnettes à doigts » / Cie Stratagème Léspas culturel Leconte de Lisle Saint-Paul Catégorie d’Évènement: Saint-Paul Atelier « Fabrication de marionnettes à doigts » / Cie Stratagème Léspas culturel Leconte de Lisle Saint-Paul, 8 octobre 2023, Saint-Paul. Atelier « Fabrication de marionnettes à doigts » / Cie Stratagème Dimanche 8 octobre, 13h00 Léspas culturel Leconte de Lisle Prix libre; Nombre de places limité Programmation dans le cadre du festival TAM TAM —

Cie STRATAGÈME (Mayotte)

Avec : Thomas Bréant et Soumette Ahmed

Public : Enfant de 8 à 12 ans

Durée : 2h30 min Fabriquez votre marionnette à doigts, puis apprenez à la manipuler et à la faire parler pour qu’elle nous raconte une histoire !

Chaque participant.e repartira avec sa marionnette. Toutes les infos :

https://tamtam.re/evenement-tamtam/fabrication-de-marionnettes-a-doigts/ Léspas culturel Leconte de Lisle 5 rue Eugène Dayot 97460 Saint-Paul Saint-Paul 97862 La Réunion https://lespas.re [{« link »: « https://tamtam.re/ »}, {« link »: « https://tamtam.re/evenement-tamtam/fabrication-de-marionnettes-a-doigts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T13:30:00+02:00

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T13:30:00+02:00 © Studio Éphémère Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Paul Autres Lieu Léspas culturel Leconte de Lisle Adresse 5 rue Eugène Dayot 97460 Saint-Paul Ville Saint-Paul Lieu Ville Léspas culturel Leconte de Lisle Saint-Paul

Léspas culturel Leconte de Lisle Saint-Paul https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul/