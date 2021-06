Lesp’Arts Lesparre-Médoc, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lesparre-Médoc. Lesp’Arts 2021-07-03 – 2021-07-03

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc L’art à porté de tous ! Entre les étales colorées du marché, les artistes de l’association « Pour que vivent les artistes en médoc » présenteront leurs œuvres , de la peinture à la photo en passant par les arts créatifs et les arts plastiques… L’art à porté de tous ! Entre les étales colorées du marché, les artistes de l’association « Pour que vivent les artistes en médoc » présenteront leurs œuvres , de la peinture à la photo en passant par les arts créatifs et les arts plastiques… +33 6 33 85 45 51 L’art à porté de tous ! Entre les étales colorées du marché, les artistes de l’association « Pour que vivent les artistes en médoc » présenteront leurs œuvres , de la peinture à la photo en passant par les arts créatifs et les arts plastiques… L’art à porté de tous ! Entre les étales colorées du marché, les artistes de l’association « Pour que vivent les artistes en médoc » présenteront leurs œuvres , de la peinture à la photo en passant par les arts créatifs et les arts plastiques… otmedocvignoble

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Étiquettes évènement : Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Ville Lesparre-Médoc lieuville 45.30751#-0.94095