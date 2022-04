Lesp’Art et déco Lesparre-Médoc, 14 mai 2022, Lesparre-Médoc.

Lesp’Art et déco Place Gambetta Espace F. Mitterrand Lesparre-Médoc

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-15 18:00:00 Place Gambetta Espace F. Mitterrand

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc

EUR 0 “2ème édition de LESP’ART qui met à l’honneur les artistes et créateurs de l’association “pour que vivent les artistes en Médoc”.

Venez à la rencontre de ces médocains aux talents multiples et variés , mis en avant par des mises en scène de meubles et décoration, comme chez vous ! d’où le nom de “Lesp’Art et Déco ”

+33 6 33 85 45 51

pqvlaem

Place Gambetta Espace F. Mitterrand Lesparre-Médoc

