Exposition d’oeuvres contemporaines Lesparre-Médoc, 8 janvier 2024, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Venez découvrir 12 oeuvres d’art contemporain d’artistes espagnols et hispanophones, prêtées par « Les Arts au Mur Artothèque de Pessac ».

Elles sont accueillies dans les murs de la bibliothèque municipale et au CALM.

La présentation guidée se fera à l’occasion du vernissage en musique le vendredi 12 janvier 2024.

L’accès à l’exposition se fera aux jours et heures d’ouverture de la bibliothèque et du CALM..

2024-01-08 fin : 2024-02-01 . EUR.

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover 12 works of contemporary art by Spanish and Spanish-speaking artists, on loan from « Les Arts au Mur Artothèque de Pessac ».

The works are on display at the municipal library and CALM.

The guided presentation will take place during the musical vernissage on Friday January 12, 2024.

Access to the exhibition is open during library and CALM opening hours.

Venga a descubrir 12 obras de arte contemporáneo de artistas españoles e hispanohablantes, cedidas por « Les Arts au Mur Artothèque de Pessac ».

Las obras están expuestas en la biblioteca municipal y en el CALM.

La presentación guiada tendrá lugar durante la inauguración musical del viernes 12 de enero de 2024.

El acceso a la exposición estará abierto durante las horas de apertura de la biblioteca y del CALM.

Entdecken Sie 12 Werke zeitgenössischer Kunst von spanischen und spanischsprachigen Künstlern, die von « Les Arts au Mur Artothèque de Pessac » ausgeliehen wurden.

Sie werden in den Mauern der Stadtbibliothek und im CALM ausgestellt.

Die geführte Präsentation findet anlässlich der Vernissage mit Musik am Freitag, den 12. Januar 2024 statt.

Der Zugang zur Ausstellung ist an den Öffnungstagen und -zeiten der Bibliothek und des CALM möglich.

