P.B.A. : Pixel Books Arts Lesparre-Médoc, 7 octobre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Journée spéciale ados !

Le CALM et la bibliothèque de la commune proposent une journée spécialement dédiée aux ados avec au programme : jeux vidéo et de société, pixel art, escape game, divers ateliers et projection cinéma.

Les différentes activités se répartiront entre la bibliothèque, la librairie « La boîte à livres » et le cinéma.

L’escape game et les ateliers nécessitent de faire une réservation..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. EUR.

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Special day for teens!

CALM and the local library are organizing a special day for teenagers, featuring video and board games, pixel art, an escape game, various workshops and a cinema screening.

The various activities will take place in the library, the bookshop « La boîte à livres » and the cinema.

Reservations are required for the escape game and workshops.

Un día especial para los adolescentes

CALM y la biblioteca local organizan una jornada especialmente dedicada a los adolescentes, con un programa que incluye videojuegos y juegos de mesa, pixel art, un juego de escape, diversos talleres y una proyección de cine.

Las actividades tendrán lugar en la biblioteca, la librería « La boîte à livres » y el cine.

Se requiere reserva previa para el juego de escape y los talleres.

Tag speziell für Teenager!

Das CALM und die Bibliothek der Gemeinde bieten einen Tag speziell für Teenager an. Auf dem Programm stehen Video- und Gesellschaftsspiele, Pixelart, Escape Game, verschiedene Workshops und eine Kinovorführung.

Die verschiedenen Aktivitäten verteilen sich auf die Bibliothek, die Buchhandlung « La boîte à livres » und das Kino.

Für das Escape Game und die Workshops ist eine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Médoc-Vignoble