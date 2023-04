Exposition de minéraux & fossiles Espace F. mitterrand, 4 août 2023, Lesparre-Médoc.

Venez admirer les minéraux et les fossiles, ces merveilles de la nature qui témoignent de la beauté et de la richesse de notre planète.

Des spécialistes seront sur place pour vous aider à faire votre choix..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-06 19:00:00. EUR.

Espace F. mitterrand Place Gambetta

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and admire the minerals and fossils, these wonders of nature that testify to the beauty and richness of our planet.

Specialists will be on hand to help you make your choice.

Venga a admirar los minerales y los fósiles, esas maravillas de la naturaleza que dan testimonio de la belleza y la riqueza de nuestro planeta.

Los especialistas estarán a su disposición para ayudarle a elegir.

Bestaunen Sie Mineralien und Fossilien, diese Wunder der Natur, die von der Schönheit und dem Reichtum unseres Planeten zeugen.

Experten werden vor Ort sein, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen.

Mise à jour le 2023-02-08 par OT Médoc-Vignoble