Les mercredis des Troubadours Rue Pierre Curie, 19 juillet 2023, Lesparre-Médoc.

Les Troubadours vous proposent des repas à thème et dégustation de vins de l’appellation Médoc dans le cadre enchanteur autour du donjon Médiéval « la Tour de l’Honneur ».

Les membres de l’association organisatrice de la Journée Médiévale sont heureux de partager ce dîner avec vous en toute simplicité dans la joie et la bonne humeur!.

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . EUR.

Rue Pierre Curie Tour de l’Honneur

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Troubadours offer you themed meals and wine tasting of the Médoc appellation in the enchanting setting of the medieval keep « la Tour de l’Honneur ».

The members of the association organizing the Medieval Day are happy to share this dinner with you in all simplicity, joy and good humor!

Los Trovadores ofrecen comidas temáticas y degustaciones de vinos de la denominación Médoc en el encantador marco del torreón medieval « La Tour de l’Honneur ».

Los miembros de la asociación organizadora de la Jornada Medieval estarán encantados de compartir con usted esta cena con toda sencillez, alegría y buen humor

Die Troubadours bieten Ihnen Themenessen und Weinproben mit Weinen aus der Appellation Médoc in der zauberhaften Umgebung des mittelalterlichen Wachturms « Tour de l’Honneur » an.

Die Mitglieder des Vereins, der den Mittelaltertag organisiert, freuen sich darauf, dieses Abendessen mit Ihnen zu teilen und dabei Spaß und gute Laune zu haben!

