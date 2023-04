Marché des producteur à la MFR 34 Rue du Lieutenant Col Jean de Lagarri, 12 mai 2023, Lesparre-Médoc.

Grand marché de producteurs organisé par les élèves et apprentis de la Maison Familiale et Rurale de St-Trélody à Lesparre-Médoc.

Vous y trouverez de nombreux stands de producteurs locaux, une tombola et le soleil seront au rendez-vous

Buvette et restauration sur place..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 20:30:00. EUR.

34 Rue du Lieutenant Col Jean de Lagarri MFR

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Big producers’ market organized by the students and apprentices of the Maison Familiale et Rurale de St-Trélody in Lesparre-Médoc.

You will find many stands of local producers, a tombola and the sun will be there

Refreshments and food on the spot.

Gran mercado agrícola organizado por los alumnos y aprendices de la Maison Familiale et Rurale de St-Trélody en Lesparre-Médoc.

Encontrará numerosos puestos de productores locales, una tómbola y el sol estará presente

Refrescos y catering in situ.

Großer Bauernmarkt, der von den Schülern und Auszubildenden der Maison Familiale et Rurale de St-Trélody in Lesparre-Médoc organisiert wird.

Sie finden dort zahlreiche Stände von lokalen Erzeugern, eine Tombola und die Sonne werden Ihnen zur Verfügung stehen

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Médoc-Vignoble