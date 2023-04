La Lespar’Run Lesparre-Médoc, 23 avril 2023, Lesparre-Médoc.

Le club d’Athlétisme de Lesparre-Médoc organise la 3eme Edition de la course pédestre « Lespar’run »

Nouvelle date … nouveau parcours …

9h course Eveils et Poussins

9h15 course compétitive Benjamins et minimes 2,6 km

9h45 course compétitive à partir de Cadet 10km

Pas d’inscription sur place..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . EUR.

Lesparre-Médoc Plaine des Sports

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Athletics Club of Lesparre-Médoc organizes the 3rd Edition of the pedestrian race « Lespar’run

New date … new course …

9 am Eveils and Poussins race

9h15 competitive race Benjamins and minimes 2,6 km

9h45 competitive race from Cadet 10km

No registration on site.

El Club de Atletismo de Lesparre-Médoc organiza la 3ª edición de la carrera pedestre « Lespar’run »

Nueva fecha … nuevo curso …

9 horas Carrera de Eveils y Poussins

9.15h carrera competitiva benjamines y minimes 2,6 km

9h45 carrera competitiva de 10km cadete

No hay registro en el lugar.

Der Leichtathletikverein von Lesparre-Médoc organisiert die 3. Ausgabe des Fußlaufs « Lespar’run »

Neues Datum … neue Strecke …

9:00 Uhr Lauf für Kindergartenkinder und Kleinkinder

9.15 Uhr Wettkampf-Rennen Benjamins und Minimes 2,6 km

9:45 Uhr Wettkampf-Rennen ab Cadet 10km

Keine Anmeldung vor Ort.

Mise à jour le 2023-02-08 par OT Médoc-Vignoble