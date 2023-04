Vide-greniers du foot à Lesparre-Médoc 16 rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Vide-greniers du foot à Lesparre-Médoc 16 rue Jean Fourment, 23 avril 2023, Lesparre-Médoc. Le club de foot organise son vide-greniers.

Venez nombreux faire de bonnes affaires..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 18:00:00. EUR.

16 rue Jean Fourment

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The soccer club organizes its garage sale.

Come to make good deals. El club de fútbol organiza su venta de garaje.

Ven y haz buenos negocios. Der Fußballverein organisiert seinen Flohmarkt.

Der Fußballverein organisiert seinen Flohmarkt.

Kommen Sie zahlreich und machen Sie gute Geschäfte.

