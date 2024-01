Ruée poétique et Carnaval à Lesparre Lesparre-Médoc, samedi 23 mars 2024.

Ruée poétique et Carnaval à Lesparre Lesparre-Médoc Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La commune de Lesparre vous concocte une journée culturelle et festive avec au programme :

– à partir de 10h : la « Rosalie Poétique », balade dans la ville au rythme de la poésie

– 10h30 : spectacle « Mademoiselle » devant la bibliothèque

– 11h30 et 14h : spectacle déambulatoire « Les Chimères du Vent »

– 13h30-15h30 : animation enfants avec maquillage, clown sculpteur de ballons et concert de la Banda Pays Médoc, au CALM

– 15h30-16-30 : défilé des chars du Carnaval, réalisés par Chouette on le fait ensemble, au départ du CALM. Spectacle de clôture « Piratoria »à la Tour de l’Honneur, jugement de Mr Carnaval et distribution de goûters offerts par la ville.

Programme détaillé disponible au CALM et à la bibliothèque.

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La commune de Lesparre vous concocte une journée culturelle et festive avec au programme :

– à partir de 10h : la « Rosalie Poétique », balade dans la ville au rythme de la poésie

– 10h30 : spectacle « Mademoiselle » devant la bibliothèque

– 11h30 et 14h : spectacle déambulatoire « Les Chimères du Vent »

– 13h30-15h30 : animation enfants avec maquillage, clown sculpteur de ballons et concert de la Banda Pays Médoc, au CALM

– 15h30-16-30 : défilé des chars du Carnaval, réalisés par Chouette on le fait ensemble, au départ du CALM. Spectacle de clôture « Piratoria »à la Tour de l’Honneur, jugement de Mr Carnaval et distribution de goûters offerts par la ville.

Programme détaillé disponible au CALM et à la bibliothèque.

EUR.

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine lecalm33340@gmail.com



L’événement Ruée poétique et Carnaval à Lesparre Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2024-01-04 par OT Médoc-Vignoble