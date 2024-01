Concert & Tapas avec « Tan2em » CALM Lesparre-Médoc, samedi 16 mars 2024.

Concert & Tapas avec « Tan2em » CALM Lesparre-Médoc Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16 21:00:00

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Le CALM vous propose une soirée concert & tapas avec le groupe Tan2em.

Ce quatuor original chante les espoirs modernes, les enjeux et les questions du monde d’aujourd’hui, sur des accords de guitare, banjo et percussions s’inscrivant dans un univers folk.

Sans réservation. Pour tout public.

Ouverture des portes dès 19h.

CALM 7 Rue de Grammont

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine lecalm33340@gmail.com



L’événement Concert & Tapas avec « Tan2em » Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2024-01-04 par OT Médoc-Vignoble