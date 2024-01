JMZH : les zones humides entre représentations passées et perceptions actuelles Lesparre-Médoc, jeudi 1 février 2024.

JMZH : les zones humides entre représentations passées et perceptions actuelles Lesparre-Médoc Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:30:00

fin : 2024-02-01 20:30:00

L’office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Les zones humides sont encore mal connues et mal-aimées, alors qu’elles nous sont essentielles.

Guidés par des paysagistes qui recueilleront vos perceptions sur les paysages d’eau du Nord Médoc, vous les verrez matérialisées sur une carte évolutive.

Vous serez ensuite conviés à un apéritif dînatoire préparé par Laurence Dessimoulie, qui accompagnera une mini-conférence animée par Cédric Lavigne, sur l’historique et l’évolution de la perception des zones humides depuis le 17ème siècle jusqu’à nos jours.

Sur inscription à partir du 09.01.

Cette animation vous est proposée par le PNR Médoc en collaboration le SMIDDEST et Pollen Paysages, dans le cadre de la journée mondiale des zones humides en Médoc.

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@pnr-medoc.fr



L’événement JMZH : les zones humides entre représentations passées et perceptions actuelles Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2024-01-04 par OT Médoc-Vignoble