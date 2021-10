Lespar’Ose “Challenge parapluie rose” Lesparre-Médoc, 23 octobre 2021, Lesparre-Médoc.

Lespar’Ose “Challenge parapluie rose” 2021-10-23 10:00:00 – 2021-10-23 CALM 7 rue de Gramont

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc

Venez nombreux pour ce rendez-vous du 23 octobre prochain. Dans le cadre d’Octobre Rose, venez relever le défi Lespar’Ose “Challenge Parapluie Rose”. Cette manifestation caritative a pour but de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. De nombreuses animations seront prévues : à 10h, une marche de 7 km partira de la Tour de l’Honneur, et tout au long de la journée, exposition, spectacles, conférence et ateliers se tiendront au CALM.

Venez nombreux pour ce rendez-vous du 23 octobre prochain. Dans le cadre d’Octobre Rose, venez relever le défi Lespar’Ose “Challenge Parapluie Rose”. Cette manifestation caritative a pour but de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. De nombreuses animations seront prévues : à 10h, une marche de 7 km partira de la Tour de l’Honneur, et tout au long de la journée, exposition, spectacles, conférence et ateliers se tiendront au CALM.

+33 5 56 73 21 00

Venez nombreux pour ce rendez-vous du 23 octobre prochain. Dans le cadre d’Octobre Rose, venez relever le défi Lespar’Ose “Challenge Parapluie Rose”. Cette manifestation caritative a pour but de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. De nombreuses animations seront prévues : à 10h, une marche de 7 km partira de la Tour de l’Honneur, et tout au long de la journée, exposition, spectacles, conférence et ateliers se tiendront au CALM.

Mairie de Lesparre

dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT Médoc-Vignoble