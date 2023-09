Institut Ophélie L’Espal Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Institut Ophélie L’Espal Le Mans, 11 janvier 2024, Le Mans. Institut Ophélie 11 et 12 janvier 2024 L’Espal Dans un décor tenant à la fois de l’hôpital psychiatrique et du musée défileront des soldats, des hommes d’affaires, des nonnes, des faiseuses d’anges et des personnalités comme Simone de Beauvoir ou Angela Davis pour dénoncer toutes les assignations dont les femmes sont victimes… L’Espal 60-62 Rue de l’Estérel, 72039 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T20:00:00+01:00 – 2024-01-11T21:35:00+01:00

2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:35:00+01:00 THÉÂTRE NATHALIE GARRAUD Jean-Louis Fernandez Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu L'Espal Adresse 60-62 Rue de l'Estérel, 72039 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville L'Espal Le Mans latitude longitude 47.995282;0.233715

L'Espal Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/