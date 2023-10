…Et un peu de nous toutes L’Espal Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe …Et un peu de nous toutes L’Espal Le Mans, 11 janvier 2024, Le Mans. …Et un peu de nous toutes 11 janvier – 20 mars 2024 L’Espal Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture À travers une myriade de documents visuels et sonores qui s’offriront à vous comme les pièces d’un puzzle à reconstituer, vous découvrirez le destin mi-réel mi-fictif d’une tante d’Estefanía Peñafiel Loaiza, Carmen, disparue en Équateur après avoir rejoint un groupe révolutionnaire… L’Espal 60-62 Rue de L’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T18:30:00+01:00 – 2024-01-11T19:30:00+01:00

2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:30:00+01:00 Arts Visuels Estefanía Peñafiel Loaiza Estefanía Peñafiel Loaiza Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu L'Espal Adresse 60-62 Rue de L'Estérel Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville L'Espal Le Mans latitude longitude 47.995255;0.233065

L'Espal Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/