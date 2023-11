CONTE SCIENTIFIQUE L’Espal Le Mans, 13 décembre 2023, Le Mans.

CONTE SCIENTIFIQUE Mercredi 13 décembre, 15h00 L’Espal Gratuit et sans réservation, En partenariat avec Les Petits Débrouillard

Les Petits Débrouillards proposent aux petits et grands de partir à l’aventure autour d’un conte scientifique. Au programme de ce voyage initiatique : des défis techniques et des expériences scientifiques à partager en famille !

L’Espal 60-62 Rue de L’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.quinconces-espal.com/la-saison/conte-scientifique »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

Science Expériences