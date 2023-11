LECTURES ET ATELIER autour du spectacle OISEAU L’Espal Le Mans, 6 décembre 2023, Le Mans.

LECTURES ET ATELIER autour du spectacle OISEAU 6 et 9 décembre L’Espal Gratuit, Réservation conseillée, En partenariat avec la Médiathèque de L’Espal

En parallèle du spectacle Oiseau d’Anna Nozière, le Groupe Philo Sarthe (GPS) propose un atelier philo-théâtre à destination des enfants de 8 à 12 ans.

Accompagner les enfants dans leur pensée, c’est leur offrir un espace pour déposer leurs questions et réfléchir, avec eux, au monde qui les entoure.

Pourquoi on meurt ? Doit-on avoir peur de la mort ? Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? Peut-on toujours aimer ceux qui sont morts ?

A travers une pratique théâtrale et une discussion, les enfants découvriront que leurs questions sur la mort sont universelles et que se poser ces questions, c’est déjà philosopher.

S’ensuivra un atelier de fabrication d’oiseaux en origami.

L’Espal 60-62 Rue de L’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.quinconces-espal.com/la-saison/lectures-et-atelier »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:00:00+01:00

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

Oiseau Philosophie