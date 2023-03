JOURNÉE DE LA PENSÉE JOYEUSE – GRATUIT L’Espal, 25 mars 2023, Le Mans.

GRATUIT

À l’occasion de cet événement spécial autour du vivant, vous êtes invité·es pour une journée d’échanges, de découverte et de partage, en partenariat avec les associations locales.

◆14h30 EMISSION EN DIRECT DE RADIO ALPA

EN FORÊT ET AU DÉPART DE L’ESPAL

◆15H30

BALADE PÉDESTRE ET SENSORIELLE AVEC L’ASSOCIATION LES PETITS DÉBROUILLARDS

En famille dès 6 ans

Durée 2h | Réservation conseillée

◆16H

BALADE VÉLO AVEC L’ASSOCIATION CYCLAMAINE

Durée 1h30

À L’ESPAL ET SUR LE PARVIS

◆DÈS 16H

À LA DÉCOUVERTE DES PRODUCTEUR·RICES ET MARAÎCHER·ES

En présence du GAEC Le Grillon et autres producteur·rices

◆17H30

RENCONTRE DE LA PENSÉE JOYEUSE

Avec nos invité·es, nous explorerons les liens entre théâtre et écologie, entre création artistique et crise environnementale.

◆17H30, 18H ET 18H30

ATELIER CUISINE AVEC LE CAFÉ FOLK

Confection de boules d’énergie sucrées et conjurées.

En famille dès 6 ans

Sur réservation, nombre de places limité

ET AUSSI, EN CETTE FIN D’APRÈS-MIDI…

EN RÉSONANCE AVEC VIVANT(S) !

Avec

LA MÉDIATHÈQUE DE L’ESPAL

LA BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

INSTALLATION DES TRAVAUX D’ÉLÈVES VENU·ES DANS LE CADRE DES PARCOURS VIVANT(S) !

Avec le Jardin du Vivant, les Petits Débrouillards et l’ensemble des équipes artistiques

◆20H

CONJURATION

L’auteur Samuel Gallet et le Collectif Eskandar écrivent une série de textes et les mettent en scène lors d’une performance joyeuse et unique. Avec la participation des élèves de la section Art dramatique du Conservatoire de la Ville du Mans.

◆21H30

DÉGUSTATION ET DÉCOUVERTE DE LA LIQUEUR CONJURÉE

À la sortie du spectacle, venez savourer une boisson spécialement concoctée pour l’occasion par la Distillerie du Sonneur

Les partenaires de la Pensée Joyeuse :

– Radio Alpa

– Cyclamaine

– Café Folk

– La Distillerie du Sonneur

– Les petits débrouillards

– Le jardin du vivant

– Les araignées philosophes

– Le GAEC Le Grillon

L'Espal 60-62 Rue de l'Estérel, 72000 Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:30:00+01:00 – 2023-03-25T22:00:00+01:00

VIVANT(S) PENSEE JOYEUSE