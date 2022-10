L’Espagne rêvée Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, Aix-en-Provence. L’Espagne rêvée

Salle Vilette du Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique
380 Avenue Mozart
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône

17 novembre 2022, 18:00:00 – 19:30:00





Bouches-du-Rhne Albeniz de Falla, Granados. Les œuvres de ces génies aux noms sonores vont peupler cette conférence intitulée « Espagne rêvée ». Car les trois, bien que fortement attirés par Paris, rêvaient toujours de leur terre. Debussy à son tour fantasma un univers ibérique sans y avoir mis le pied. Les pièces de Frédéric Mompou compléteront ce tableau espagnol.

Conférence présentée par Elena Dolgouchine, musicologue et conférencière, avec l’aimable participation d’Olivier Braux qui l’émaillera de ses lectures toujours surprenantes. Espagne ! Rien que de prononcer ce mot, un rythme syncopé apparaît, un geste flamenco. Dans son sillage des contours mélodiques, des motifs folkloriques jaillissent Salle Vilette du Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

