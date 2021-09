Saint-Nazaire Sous-marin espadon Loire-Atlantique, Saint-Nazaire L’Espadon raconté par son équipage Sous-marin espadon Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

D’anciens sous-mariniers ayant navigué à bord du sous-marin présentent leur poste, le fonctionnement de ce navire si particulier et leurs conditions de vie. Ils vous emmènent dans ce qui fut leur quotidien.

Gratuit. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). Sam 18 : départ toutes les 10 min de 11 h à 11 h 40 / Dim 19 : 10 h,10 h 20, 10 h 30, 14 h, 14 h 20, 14 h 30. Durée 50 min.

