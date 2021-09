Saint-Nazaire Sous-marin espadon Loire-Atlantique, Saint-Nazaire L’Espadon, les yeux dans les yeux Sous-marin espadon Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Où sont les yeux d’un sous-marin ? Comment voit-il ? En famille, percez le secret de la discrétion en mer grâce au périscope. Lors d’un atelier ludique, mettez la main à la pâte pour construire cet étonnant instrument optique.

Gratuit. Passe sanitaire obligatoire (+ 18 ans) et port du masque obligatoire (+ 12 ans). Durée 30 min.

Atelier famille à partir de 7 ans
Sous-marin espadon
Avenue de la Forme-Ecluse Quartier Ville Port, 44600 Saint-Nazaire

