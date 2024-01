UN WEEK END SANS MA FEMME L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban Catégorie d’Évènement: Montauban UN WEEK END SANS MA FEMME L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 18 mai 2024, Montauban. Mesdames, venez découvrir ce que font vos hommes lorsque vous êtes absentes !La femme d’Hugues est partie pour le week-end avec sa meilleure amie. Hugues savoure d’avance ces quarante-huit heures de célibat et de liberté qui se présentent à lui. Sauf que bien sûr rien ne va pas se passer comme prévu.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 21:00 Réservez votre billet ici L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82 Détails Catégorie d’Évènement: Montauban Autres Code postal 82000 Lieu L'ESPACE V.O - MONTAUBAN Adresse 1899 Chemin de Paulet Ville Montauban Departement 82 Lieu Ville L'ESPACE V.O - MONTAUBAN Montauban Latitude 44.012907 Longitude 1.299537 latitude longitude 44.012907;1.299537

L'ESPACE V.O - MONTAUBAN Montauban 82 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban/