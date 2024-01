KARINE DUBERNET – KARINE DUBERNET DANS PERLIMPIMPIM L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban Catégorie d’Évènement: Montauban KARINE DUBERNET – KARINE DUBERNET DANS PERLIMPIMPIM L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 3 mai 2024, Montauban. Le nouveau spectacle de Karine Dubernet : Perlimpinpin !Les politiques manipulent avec la connivence des médias pour servir leurs propres intérêts : beaucoup de gens en ont vaguement l’intuition, mais personne n’ose regarder la vérité en face.Comment arrivent-t-ils à maintenir la population aussi facilement dans la servitude volontaire ?Grâce à une arme secrète : la poudre de Perlimpinpin ! Qui fait tout gober, tout accepter et tout oublier.Et si le meilleur contrepoison était d’en rire ?Le Saviez-vous ?Karine officie dans l’émission La Revue de Presse sur Paris Première avec des personnages qui apportent un regard tonitruant sur la société, ainsi que sur Rire et Chansons avec la Drôle de Minute de Karine Dubernet dans le Morning du Rire avec Bruno Roblès.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 21:00 Réservez votre billet ici L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82 Détails Catégorie d’Évènement: Montauban Autres Code postal 82000 Lieu L'ESPACE V.O - MONTAUBAN Adresse 1899 Chemin de Paulet Ville Montauban Departement 82 Lieu Ville L'ESPACE V.O - MONTAUBAN Montauban Latitude 44.012907 Longitude 1.299537 latitude longitude 44.012907;1.299537

L'ESPACE V.O - MONTAUBAN Montauban 82 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban/