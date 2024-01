LE BURLESK SHOW L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, samedi 27 avril 2024.

Le BurlesK Show, c’est la suite de l’aventure BurlesK by Night. Le BurlesK Show, c’est le cabaret burlesque où humour et glamour font un mélange des plus euphorisants !Imprévisible et déjantée, la troupe du BurlesK Show s’amuse à débrider les codes du glamour et détourne avec fantaisie les clichés du cabaret dans une succession de numéros toujours plus surprenants.Effeuillage, danse, jonglage, comédie, rien ne les arrête… Encore moins les spectateurs qu’on se plaît à provoquer !Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu.e.s :laissez-vous étourdir par ce spectacle à la bonne humeur contagieuse !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 21:00

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82