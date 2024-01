VOULEZ VOUS COUCHER AVEC MOI L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban Catégorie d’Évènement: Montauban VOULEZ VOUS COUCHER AVEC MOI L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 20 avril 2024, Montauban. Année 2132. L’amour est virtuel, les femmes n’ont plus besoin des hommes.Alex célibataire professionnel cherche toujours l’âme soeur…une copine…enfin quelqu’un.Sa récente rencontre avec Barbara va tout changer…du moins il l’espère Il compte bien la séduire en l’emmenant passer un week-end romantique dans l’hôtel-intertemporel.C’était sans compter sur l’encombrant Monsieur Antoine, directeur des lieux, et le comportement étrange de la jeune femme. Rien ne va se passer comme prévu.Si aujourd’hui l’amour s’est compliqué, demain ce sera sidéral.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 21:00 Réservez votre billet ici L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82 Détails Catégorie d’Évènement: Montauban Autres Code postal 82000 Lieu L'ESPACE V.O - MONTAUBAN Adresse 1899 Chemin de Paulet Ville Montauban Departement 82 Lieu Ville L'ESPACE V.O - MONTAUBAN Montauban Latitude 44.012907 Longitude 1.299537 latitude longitude 44.012907;1.299537

