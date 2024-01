RUPTURE A DOMICILE L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 29 mars 2024, Montauban.

Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu’un pour le faire à votre place…Éric a créé une agence chargée d’annoncer, à votre place, la rupture avec votre ami ou conjoint – un service impeccable, efficace avec à l’occasion un bouquet de fleurs pour agrémenter la nouvelle – un service qui fait ses preuves. Mais ce soir-là, rien ne se passe comme prévu. Eric Vence fondateur de Rupture à domicile , est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la quitter. C’est là qu’Eric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a 7 ans sans la moindre explication . Sur un air de vaudeville, moderne et imprévisible, l’auteur revisite la comédie romantique avec du rire, des quiproquos et des retournements de situation incessants. C’est le début d’un poker menteur explosif dont personne ne ressortira indemne…Le Saviez-vous?L’auteur, Tristan Petitgirard a été nommé aux Molières Meilleur auteur francophone vivant pour Rupture à Domicile en 2015.Texte Lauréat nouvel auteur 2013 Fondation Bajen.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 21:00

Réservez votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82