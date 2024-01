CRISE EN QUARANTAINE L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 16 mars 2024, Montauban.

Après le succès de Une de perdue, dix à trouver ! et Le Jour G ! venez découvrir la nouvelle comédie d’Adrien Benech et Marc Duranteau !Fred et Michel, 2 voisins que tout oppose ne partagent que la haie qui sépare leurs jardins. Fred mène une vie totalement débridée alors que le quotidien de Michel est réglé comme une horloge. Leur seul point commun, c’est le 13 avril ! Le jour de leur quarantième anniversaire.Leur destinée va basculer, un mois plus tôt, lorsque le gouvernement va annoncer le confinement ! Fred n’entend pas se plier aux règles sous la surveillance étroite de Michel qui compte bien lui faire respecter les décisions gouvernementales. Cette joute de voisinage va donner naissance à des scènes hilarantes mais aussi des surprises inattendues…Quand voisinage rime avec Bon courage !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 21:00

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82