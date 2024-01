LA ROBE L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, jeudi 14 mars 2024.

avec Corine Laval & Emanuele Faugeras« La Robe » est la première création de la compagnie Les désireuses.Le spectacle La Robe est né de la rencontre entre trois univers, celui de d’Emmanuele et de ses créations textiles, celui de Corinne et de son amour de la poésie et du théâtre contemporaine, et celui de Katherine L. Battaielli dont le texte poétique La Robe de mariée a resonné très fort pour la Cie Lesdésireuses.Folie, émancipation, liberté…Le mariage comme seul horizon d’attente pour les femmes raisonnables. Marguerite Sirvins, personnage réel dont s’est inspirée Katherine L. Battaielli, a été enfermée dans un asile psychiatrique dans les années 40. Elle y a tissé une robe de mariée, avec des bouts de fils, mois après mois.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 21:00

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82