MIA BOCQUILLET – CONCERT JAZZ MIA BOCQUILLET L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 3 mars 2024, Montauban.

Avec Mia Bocquillet et Xavier Desbordes Mia chante et baigne dans le jazz et la bossa dès son plus jeune âge. C’est en écoutant Stan Getz à l’âge de 14 ans qu’elle décide d’apprendre le saxophone Ténor. Côté chant, elle puise son inspiration des chanteuses de jazz telles qu’Ella Fitzgerald, Anita O’ Day ou encore Diane Reeves. Installée depuis 2020 à Montauban, vous avez pu la découvrir à la Maison du Crieur, au Fort ou encore à l’inauguration de la 5eme édition du festival la Fabrique du Jazz au théâtre Olympe de Gouges.Xavier Desbordes, quant à lui, est guitariste et professeur à l’école de musique de Lauzerte. Influencé par ses différentes rencontres musicales lors de son voyage à New-York, il revisite les plus grands standards américains dans un esprit west Coast . Il a collaboré notamment avec le tromboniste Raul de Sousa et a fait avec lui une escale au Brésil pour y enregistrer un album.Ces deux passionnés de jazz étaient donc faits pour se rencontrer !Venez à la découverte de leur univers musical où swing et musique brésilienne seront subtilement revisités par ce duo de musiciens.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-03 à 16:00

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82