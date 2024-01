DESPERATE MAMIES L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 24 février 2024, Montauban.

Aux « Les Lilas sont morts », maison de retraite idéalement située entre l’hôpital et le cimetière, se trouve Yolande Chatimois… Petite grand-mère sans histoire… Et pourtant… !Entre un gain au loto, une mise sous tutelle, des migrants libyens, un aide-soignant révolutionnaire, une vaccination de trop et la crise « ehpadique »… C’est une pandémie d’évasions qui s’organise !!Grâce à son aide-soignant Wahib, bodybuilder à ses heures perdues, l’entraînement a commencé et la révolution sera bientôt aux portes de l’EHPAD !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 21:00

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82