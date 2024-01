LES GRAINES DE DEMAIN L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 20 février 2024, Montauban.

Chant / Musique / Marionnettes / Théâtre d’ombres Bonjour, je m’appelle Lumière, je suis un être qui protège la terre. J’ai pour mission d’éveiller les consciences et pour cela je plante une petite graine magique dans les esprits qui aideront petits et grands à changer leurs mauvaises habitudes Maëlle, une jeune fille pleine de vie avec un grain de folie, fera la rencontre de Lumière qui lui donnera la recette secrète pour soigner la planète. Elle aura pour mission de planter les graines des 4éléments pour rendre à la nature équilibre et beauté.À travers un voyage chantant et poétique, Maëlle fera la rencontre d’animaux hors normes qui l’alerterons sur les risques de la pollution. Dès aujourd’hui tu oubrira la voie pour transmettre autour de toi les bons gestes qui, pas à pas, montrerons à tes copains comment planter de main en main…

Tarif : 8.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-02-20 à 10:00

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82