DONNE MOI TA CHANCE L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 16 février 2024, Montauban.

Prenez une star de l’humour, une comédienne has been et un jeune talent ambitieux et enfermez cette joyeuse équipe dans une loge lors d’une grande soirée de solidarité !Il faudra très peu de temps pour que les égos s’enflamment, que les souvenirs refassent surface et que les comptes se règlent !Voilà une comédie savoureuse interprétée avec brio et qui pose la vraie question : Succès et amitié sont-ils compatibles … ?De et avec Céline Iannucci : les Taupes Models avec Florence Foresti, Sans demi mesure , c’est pas un peu trop? , Apero therapie , Arrête de pleurer Pénélope …Vendredi 16 & Samedi 17 février / 21h

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 21:00

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82