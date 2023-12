DE LAFONTAINE A BOOBA L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 9 février 2024, Montauban.

Deux amis liés par l’amour du théâtre et de la poésie s’apprêtent à dire un florilège de fable mais la représentation dérape… L’un, classique, respecte le texte à la lettre; l’autre, moderne, se permet tout pour le rendre accessible et s’exprimer pleinement. Chacun va défendre sa vision à travers les textes : Comment dire une fable au théâtre ? Est-ce que La Fontaine a du flow ? Peut-on rapper un texte en vers ? Le rap est-il une forme de poésie ? Est-ce que Booba vaut Baudelaire… ?Tour à tour, joyeux clash, battle et discussion sur le fond et la forme, De La Fontaine à Booba est une comédie surprenante et rythmée qui mélange les genres avec humour !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 21:00

Réservez votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82