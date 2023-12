THIERRY GARCIA – THIERRY GARCIA DANS L INSOLENT L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 19 janvier 2024, Montauban.

Thierry Garcia revient sur scène avec un tout nouveau spectacle. Les ingrédients sont toujours là : imitations impeccables, ressemblances troublantes, mélange de sketchs et de chansons. Mais le plat est cette fois-ci plus relevé, plus épicé. La tendresse fait désormais bon ménage avec la cruauté, et l’humour avec l’indignation.Les identités de genre, l’amour chez les seniors, les nouveaux milliardaires mégalomanes, les ravages des réseaux sociaux, les dérives des chaines tout info, voici quelques uns des thèmes abordés par celui qui pendant plus de 10 ans a prêté sa voix aux Guignols de l’Info .

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 21:00

Réservez votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82