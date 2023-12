ULYSSE LE RETOUR L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban, 13 janvier 2024, Montauban.

Ulysse le retour Avec Julie Safon, Sylvain Baurens et Laurent BerthierCOMÉDIEUne parodie adapté de l’odyssée d’Homère.. pas Simpson! Embarquez-vous dans cette parodie délirante et survoltée où les 3 comédiens interprètent pas moins de 30 personnages, 2 chèvres et 1 porcelet. Un délire de comédie à savourer sans modération !Après dix longues années de conflit avec la Cité de Troie, Ulysse souhaite ardemment rejoindre sa douce Pénélope sur l’île d’Ithaque.Mais son retour sera rempli d’aventures : Le terrible Cyclope, Circée la magicienne, le chant envoûtant de la sirène…Heureusement Ulysse est accompagné dans son Odyssée de Spéculos, son fidèle et rusé serviteur.Vendredi 12 & Samedi 13 janvier / Spectacle à 21hTarif plein : 18 €

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 21:00

Réservez votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82